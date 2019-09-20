ФК «КАМАЗ» подарит два билета на матч со «Спартаком» «Диванному эксперту-2018»

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Футбольный клуб «КАМАЗ» начал поощрять своих преданных болельщиков бесплатными билетами на ажиотажный матч 1/16 финала Олимп-Кубка России по футболу с московским «Спартаком».

Напомним, игра состоится в среду, 25 сентября, в Набережных Челнах. Победитель конкурса (проводился клубом в конце прошлого года) «Диванный эксперт-2018» Нияз Мингалимов получит два билета на матч «КАМАЗ» — «Спартак», говорится на официальной странице ФК «КАМАЗ» в соцсети Вконтакте.

Кроме того, корреспонденту «Татар-информ» стало известно, что руководство клуба планирует обеспечить билетами ряд болельщиков из числа маломобильной группы населения.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.