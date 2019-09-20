Юрий Камалтынов и Татьяна Ларионова избраны заместителями Председателя Госсовета РТ шестого созыва

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Татьяна Ларионова и Юрий Камалтынов стали заместителями Председателя Государственного Совета республики шестого созыва. Секретарем Госсовета РТ вновь избрали Лилию Маврину. Об этом стало известно на первом заседании парламента нового созыва.

Татьяна Ларионова ранее избиралась депутатом Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва, была заместителем Председателя Государственного Совета Республики Татарстан. Кроме того, она руководит объединением женщин-депутатов Государственного Совета РТ «Мэрхэмэт – Милосердие».

Юрий Камалтынов много лет работал первым заместителем министра социальной защиты Татарстана, заместителем Премьер-министра республики. В течение 8 лет руководил Аппаратом Президента РТ. Избирался депутатом Госсовета третьего, пятого и шестого созывов, работал заместителем Председателя парламента республики, возглавлял фракцию «Единая Россия». На недавнем заседании фракции «Единая Россия» вновь избран ее руководителем.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Председатель Госсовета РТ пятого созыва, секретарь татарстанского регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин стал Председателем Государственного Совета Республики Татарстан нового, шестого созыва. Экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов стал заместителем Председателя Государственного Совета.

В столице Республики Татарстан началось первое заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва. Всего на повестке дня значатся 18 вопросов, среди которых — избрание Председателя Госсовета РТ и его заместителей, вопросы об образовании парламентских комитетов, определение их состава и назначение председателей. Также планируется рассмотреть вопрос о наделении полномочиями члена Совета Федерации представителя от республиканского парламента.

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