(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). За сокрытие доходов от продажи молока прекращены полномочия депутата Актанышского поселения, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В 2017 году один из депутатов совета поселения продал предпринимателю молоко на 383 тысячи рублей и не указал это в справке о доходах. В марте этого года прокуратура потребовала у совета, чтобы нарушения были устранены, однако требования ведомства проигнорировали», — рассказал Галиев.

В итоге главу поселения оштрафовали, а прокуратура отправилась в суд с иском к совету, в котором потребовала признать его бездействие незаконным.

Иск был удовлетворен, полномочия нарушившего закон депутата были досрочно прекращены.

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