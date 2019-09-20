Минниханов: Обновленный на 48% состав парламента будет добросовестно служить татарстанцам

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Обновленный на 48% состав парламента Татарстана с расширенным партийным представительством будет эффективно служить республике, сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь к Госсовету РТ шестого созыва.

«Состав парламента обновился на 48%, расширилось партийное представительство. Поэтому уверен, что, несмотря на различия политических взглядов, все вы в едином стремлении добросовестно служить многонациональному народу республики, обеспечите выполнение наказов избирателей», — сказал Минниханов.

Также Президент выразил надежду, что впервые избранные депутаты привнесут в законотворческую деятельность свежие идеи, а депутаты с опытом работы обеспечат преемственность и стабильность работы Госсовета РТ. Напомним, что в сегодняшнем заседании парламента Татарстана принимают участие 99 представителей пяти политических партий и один беспартийный депутат.

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