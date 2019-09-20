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Татар-информ

20 сентября 2019, 10:45

Экономика и финансы

Председатель ЦИК РТ пожелал депутатам Госсовета РТ конструктивной работы на благо республики

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Экономика и финансы

Председатель ЦИК РТ пожелал депутатам Госсовета РТ конструктивной работы на благо республики

Фото: Салават Камалетдинов/архив

ЦИК РТ признал выборы в Госсовет состоявшимися.

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Избирательная кампания в республике прошла организованно под пристальным вниманием общественного контроля. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Мидхат Шагиахметов на первом заседании депутатов Государственного совета шестого созыва.

«Все сообщения, обращения, жалобы как в период избирательной кампании, так и в день голосования ЦИК РТ, ТИК РТ были оперативно проверены, вынесена правовая оценка в рамках действующего избирательного законодательства, были представлены соответствующие ответы», — сказал спикер.

Он также отметил, что выборы Госсовета РТ признаны состоявшимися и действительными и пожелал депутатам плодотворной работы на благо Татарстана. Председатель ЦИК напомнил, что в Госсовет РТ избраны 100 депутатов: 50 по республиканскому избирательному округу и 50 по одномандатным избирательным округам. Интересы татарстанцев в парламенте РТ представляют депутаты от пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Партия Роста». Также в Госсовет РТ по итогам выборов вошел один беспартийный депутат. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в столице Республики Татарстан началось первое заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва. Всего на повестке дня значатся 18 вопросов, среди которых — избрание Председателя Госсовета РТ и его заместителей, вопросы об образовании парламентских комитетов, определение их состава и назначение председателей. Также планируется рассмотреть вопрос о наделении полномочиями члена Совета Федерации представителя от республиканского парламента.

 

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