Казанская православная гимназия приглашает желающих на курсы татарского языка

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Православная гимназия имени святителя Гурия Казанского объявляет набор на курсы татарского языка, сообщается на сайте Храма Сошествия Святого Духа.

«Занятия в первую очередь ориентированы на изучение разговорной речи и достижение коммуникативного уровня», — отметила преподаватель татарского языка в православной гимназии Зульфия Салихова.

По ее словам, объяснения будут даваться на русском языке, и каждый слушатель курсов сможет стать обладателем базы говорения.

Пожертвование за обучение составляет 650 рублей в месяц.

Записаться можно по телефону: +7 952 046 68 88.

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