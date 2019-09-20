(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Суд Набережных Челнов рассмотрит дело женщины, превратившей троих сыновей в «братьев-маугли», сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В феврале прошлого года в полицию Челнов от главврача детской поликлиники поступило заявление о том, что мать с малолетними детьми долгое время не посещает учреждение, а ее детям необходима помощь врачей. Полицейские незамедлительно проверили информацию», — рассказали в полиции.

Проверка показала, что женщина долгое время пренебрегала родительскими обязанностями по содержанию, обучению и медицинскому уходу за детьми в возрасте 12, 8 и 4 лет.

«Женщина жестоко с ними обращалась, игнорировала их нужды, не соблюдала режим питания и правила личной гигиены. В декабре 2018 года детей из семьи изъяли и поместили в детдом в Лениногорске. Там они получают полноценное лечение и питание. К слову, экспертиза признала старшего ребенка инвалидом», — рассказали в МВД.

После всех экспертиз в отношении женщины возбудили дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей, соединенном с жестоким обращением.

Сейчас нерадивая мать находится под подпиской о невыезде. В конце сентября ее дело направят в суд.

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