Фарид Мухаметшин возглавил Госсовет РТ шестого созыва

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Председатель Госсовета РТ пятого созыва, секретарь татарстанского регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин стал Председателем Государственного Совета Республики Татарстан нового, шестого созыва. Об этом стало известно на первом заседании парламента нового созыва.

«Одной из своих главных задач я вижу сплочение и консолидацию парламентсткого корпуса на выполнение общих для всей республики целей развития», — отметил Фарид Мухаметшин на заседании Госсовета РТ.

Главу парламента Татарстана нового созыва депутаты выбрали в результате тайного голосования с использованием электронной системы. За Фарида Мухаметшина проголосовали 88 депутатов. Вновь избранного спикера Госсовета РТ поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

На должность спикера Госсовета РТ также претендовал председатель татарстанского отделения партии КПРФ Хафиз Миргалимов.

В своем обращении к депутатам он обещал активно представлять интересы избирателей, выполнять регламент Госсовета РТ и принимать понятные законопроекты. Его поддержали 13 депутатов.

Фарид Мухаметшин был выдвинут на пост спикера Госсовета на конференции регионального отделения партии. Его кандидатуру предложил экс-глава Лаишевского района и и.о. руководителя исполкома Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Конференция поддержала кандидатуру секретаря ТРО ВПП «Единая Россия».

В Татарстане 8 сентября состоялись выборы депутатов Госсовета республики шестого созыва. Партия «Единая Россия» набрала 72,4% голосов избирателей, КПРФ — 10,7%, «Справедливая Россия» — 3,96%, ЛДПР — 3,79%, «Коммунисты России» — 3,65%.

Всего в Госсовете Татарстана будут представлены пять партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Партия Роста».

Фарид Мухаметшин возглавляет татарстанский парламент с 27 мая 1998 года. До этого с 1995-го по 1998 год он занимал должность Премьер-министра Татарстана. С 1991-го по 1995 год был председателем Верховного совета РТ.

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