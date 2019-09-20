Ремонт полувековой запорной арматуры оставит жителей четырех районов Казани без воды

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). В столице Татарстана 27 сентября проведут внеплановый ремонт запорной арматуры, на которой произошла авария, в связи с этим четыре района города полностью останутся без воды. Об этом на месте аварии рассказал директор предприятия МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

«В сентябре этого года в результате осмотра было выявлено, что на запорной арматуре образовалась трещина. Данная задвижка питает половину города Казани, и для проведения плановых восстановительных работ 27 сентября в четырех районах Казани будет отключена вода», — сообщил спикер.

Он добавил, что отключение коснется части Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов, а ремонт обойдется в 10 млн рублей.

«Ремонт начнется в 10 часов вечера и займет 30 часов. Жильцы домов, которых коснется отключение воды, уже уведомлены, возле домов будут работать водовозы с бесплатной водой. Водоснабжение будет полностью восстановлено в воскресенье, 29 сентября», — подчеркнул Егоров.

Запорная арматура, которую предстоит отремонтировать, была произведена в 1969 году. Срок службы чугунной арматуры составляет чуть более полувека и, ремонт, согласно инвестиционной программе, был запланирован на 2021-2022 годы.

В проведении ремонтных работ будет задействовано более 50 специалистов предприятия и 10 единиц спецтехники.

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