В Татарстане нуждающимся раздали на этой неделе 5 тонн гушр-садаки

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Незащищенные слои населения в Татарстане на этой неделе обеспечены 5 тоннами гушр-садаки, информирует пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

В ДУМ РТ отметили, что кампания по сбору пожертвований с каждым днем набирает обороты. Об этом говорят и результаты этой недели — за данный период многодетным и малообеспеченным семьям, одиноким матерям, семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям и инвалидам было роздано 5 тонн овощей.

«Из них 3,5 тонны фонду передал мухтасибат Атнинского района, 1,5 тонны предоставили жители села Ципья Балтасинского района», — подчеркнули в ДУМ РТ.

В целом, за время кампании по сбору и распределению гушр-садаки, которая стартовала на прошлой неделе, благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ раздал нуждающимся 9 тонн овощей.

День гушр в 2019 году будет отмечаться 28 сентября. Празднику ежегодно предшествует кампания по сбору пожертвований — гушр-садаки, когда мусульмане могут отдать нуждающимся 10-ю часть полученного за сезон урожая — овощи и фрукты, соленья и варенья.

Напомним, что в прошлом году в рамках сбора гушр-садаки было собрано 600 тонн овощей.

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