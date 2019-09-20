Финансирование национальных проектов в России на 2020-2022 годы выросло до 7 трлн рублей

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Финансирование национальных проектов на 2020–2022 годы планируют увеличить на 500 млрд рублей: с 6,5 трлн до 7 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Правительства РФ Дмитрия Медведева.

«Всего в течение трех лет на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предполагается направить из федерального бюджета около 7 трлн рублей», — сообщил Медведев на заседании Правительства России 19 сентября.

Он добавил, что значительную часть средств планируют направить на развитие социальной сферы. Ранее стало известно, что финансирование нацпроектов в Татарстане до 2021 года увеличат на 7,4 млрд рублей, дополнительные средства выделят на проекты «Демография» и «Здравоохранение».

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