(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В Мамадышском районе РТ во время ремонта колодца рабочего насмерть завалило песком, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера днем в МЧС поступило сообщение о том, что в селе Соколка ремонтировали колодец глубиной около 15 метров. В какой-то момент верхний слой грунта обвалился. Примерно на десятиметровой глубине под слоем песка остался 34-летний мужчина», — рассказали в МЧС.

Спасатели обнаружили тело погибшего жителя Казани, подняли его наверх и передали следственной группе.

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