(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Из-за аварии на трубопроводе в Казани более 250 домов на несколько часов остались без холодной воды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера вечером в МЧС поступило сообщение об аварийных работах на Сибирском тракте – из-за земляной течи была частично прекращена подача холодной воды в Советском районе», — рассказали в МЧС.

Под отключение попали дома на Агрызской, Дорожной и Круговой улицах, а также несколько домов в поселках Карьер, Нагорный, Новая Сосновка и Нокса. Всего подача холодной воды была прекращена в 14 многоквартирных и 263 частных домах.

Аварийные работы планировали завершить к шести утра, однако подачу воды восстановили уже к трем часам ночи.

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