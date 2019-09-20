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Татар-информ

20 сентября 2019, 08:40

Общество

Татарстан стал регионом с самыми «молодыми» подержанными автомобилями

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Общество

Татарстан стал регионом с самыми «молодыми» подержанными автомобилями

Средний возраст автомобилей с пробегом в республике составил 8 лет и 5 месяцев.

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В РТ выставляют на продажу самые «молодые» подержанные автомобили в стране, информирует «Российская газета».

Так, средний возраст авто, выставленных на продажу в республике, составляет 8 лет и 5 месяцев. К слову, в Москве, которая находится на следующей ступени рейтинга, пробег продаваемых авто больше на 10 месяцев — 9 лет и 3 года. 9 лет и 4 месяца — средний возраст подержанных машин в Удмуртии, Чечне, Самарской области и Пермском крае.

«Приволжский федеральный округ является регионом с самым молодым автопарком, благодаря тому машины отечественной сборки не так высоки в цене», — сообщает издание.

Рейтинг регионов по ценам и возрасту подержанных автомобилей был составлен порталом «Авто.ру».

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