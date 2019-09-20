В России могут отменить старейшие профессиональные праздники

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В России могут исчезнуть старейшие профессиональные праздники, такие как День радио, День железнодорожника и День воздушного флота, информирует ТАСС.

Данная ситуация стала возможной в рамках «регуляторной гильотины», введение которой предложил Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в начале 2019 года.

Так, в данный момент изучается вопрос отмены постановлений, появившихся еще во времена Советского Союза. Среди них и документ от 28 июля 1938 года «О праздновании Дня железнодорожного транспорта Советского Союза». Именно благодаря нему с 9 июля 1940 года в СССР, а затем и в Российской Федерации отмечался День железнодорожника, который на данный момент является одним из старейших профессиональных праздников в России. «Безусловно, мы заинтересованы в его сохранении», — отреагировали в ОАО РЖД.

Кроме того, рассматривается также вопрос об отмене Дня радио (введен в 1967 году) и Дня воздушного флота (в 1933 г.).

Проект постановления Правительства в данный момент находится на стадии разработки. Окончательный вариант его станет известен 15 ноября текущего года.

«Регуляторная гильотина» — это реформа контрольно-надзорной деятельности, благодаря которой с 2021 года будут пересмотрены или отменены потерявшие актуальность требования к бизнесу.

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