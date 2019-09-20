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Татар-информ

20 сентября 2019, 07:10

ОбществоКультура

Жители Казани смогут узнать об использовании фотографии как материала в современном искусстве

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ОбществоКультура

Жители Казани смогут узнать об использовании фотографии как материала в современном искусстве

Публичную лекцию прочитает руководитель фотографического музея «Дом Метенкова» Кристина Горланова.

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Сегодня, 20 сентября, в казанском Центре современной культуры «Смена» состоится публичная лекция художницы, куратора и руководителя екатеринбургского фотографического музея «Дом Метенкова» Кристины Горлановой «О применении фотографических практик и материалов в искусстве». Об этом сообщает пресс-служба центра.

Как отмечают организаторы мероприятия, фотография нередко оказывается для художников «экспериментальной площадкой опробования своих идей». В своем выступлении лектор рассмотрит различные примеры нестандартного взаимодействия авторов с фотографией как с материалом.

Работающий в Екатеринбурге музей «Дом Метенкова» – единственный на Урале музей фотографии. Он располагается в доме известного фотохроникера Вениамина Метенкова. Культурное учреждение реализует международные проекты в сфере фотографии.

Лекция начнется в 19.30, вход на нее будет свободным. Перед началом события, в 19.00, состоится экскурсия по выставке Wait and See_TASMA, об открытии которой ранее сообщало ИА «Татар-информ». 

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