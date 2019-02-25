Рустам Минниханов примет участие в первой сессии Госсовета РТ нового созыва

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в первой сессии Госсовета РТ, на которой депутаты выберут руководство парламента, сформируют комитеты и комиссии, а также определят кандидатуру сенатора от представительных органов власти Татарстана. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе руководителя республики.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует участие в первом заседании Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва», – отметили в пресс-службе.

На повестке первой сессии 16 вопросов, в том числе об избрании Председателя Госсовета РТ и его заместителей, об образовании комитетов и комиссий, а также о наделении полномочиями члена Совета Федерации РФ – представителя от Государственного Совета Татарстана.

В Татарстане 8 сентября состоялись выборы депутатов Госсовета РТ шестого созыва, на которых партия «Единая Россия» набрала 72,4% голосов избирателей, получив 82 места в парламенте республики из 100.

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