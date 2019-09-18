Михаил Афанасьев о первых шагах во главе Зеленодольского района: «Начну работать, засучив рукава»

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Исполняющий обязанности главы Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев намерен начать работу в новой должности со знакомства с местными жителями и проблемными точками района. Об этом он рассказал в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

«Начну с людей, со знакомства с ними. Постараюсь как можно быстрее вникнуть в ситуацию, в проблемные точки. И начну работать, засучив рукава», — сообщил Михаил Афанасьев.

Он добавил, что в своей работе намерен использовать имеющийся опыт зеленодольских управленцев.

«Мы будем работать с теми людьми, которые есть. Если какие-то изменения и будут, то они будут носить инновационный характер. Это практика и нашего Президента Рустама Нургалиевича. Когда я пришел в Лаишевский район, то каких-то серьезных кадровых потрясений не было. И здесь будет то же самое», — отметил Афанасьев.

В беседе с Андреем Кузьминым Михаил Афанасьев также рассказал о том, как развивался Лаишевский район республики в последнее десятилетие, какие особенности и «подводные камни» скрываются за его растущими социально-экономическими показателями.

Интервью с Михаилом Афанасьевым выйдет на сайте sntat.ru завтра, 21 сентября. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

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