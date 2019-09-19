Стартовал ремонт разбитой дороги к деревне Клятле Нижнекамского района

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). На днях начался ремонт разбитой дороги в сторону деревни Клятле Нижнекамского района. Жители деревни неоднократно пытались добиться реконструкции проблемного участка, но пока на дороге проводится лишь ямочный ремонт, передает «НТР 24».



Юрий Анисимов рассказал, что половина жителей Нижнекамска сюда ездит на местный родник. Таксисты ехать зачастую отказываются, а скорая помощь, перевозя больного в город, рискует его не довезти. «Люди жалуются, не знают, что делать, собрались уж митинг устраивать», – поделился местный житель.



Другая жительница Нижнекамска Альфия Хуснутдинова подтвердила, что многие нижнекамцы все лето тут живут, ведут хозяйство, но ездить здесь невозможно из-за дороги.



На этой неделе в деревню прибыли рабочие. Жители населенного пункта считают, что ямочного ремонта хватит ненадолго. Его здесь проводили и раньше, но по весне на дороге снова появлялись ямы. Сельчане высказали пожелание, чтобы здесь уложили полноценный асфальт, ведь эта дорога соединяет несколько деревень.



В «Главтатдортрансе», отвечающим за этот участок дороги, пояснили, что дорогу не сделали до 1 августа, как было обещано, из-за большой загруженности по ремонту более крупных участков в Нижнекамске.



Что касается вида ремонта, то заявки в «Главтатдортранс» направляют местные власти. Для того чтобы здесь полностью уложили асфальтное полотно, из исполкома Нижнекамска должны направить обращение.

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