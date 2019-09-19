Бугульма проведет «Кросс наций», велопарад и тур чемпионата РТ по футболу

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). 21 сентября в Бугульме состоится массовый легкоатлетический забег «Кросс наций», велопарад и матч 15-го тура чемпионата Татарстана по футболу. Об этом пишет «Бугульминская газета».



Спортивные мероприятия стартуют на площади Дома техники в десять утра. Велопарад по улицам города начнется в 10.20, легкоатлетический забег – 10.30. Протяженность дистанции забега составит 2 тыс. метров.



Также 21 сентября на стадионе БМЗ пройдет прием испытаний всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения.



Бугульминцы пробегут 60, 100 метров, два и три километра. Начало регистрации в 12.30. Прием испытаний начнется в час дня.



В этот же день в Бугульме состоится матч 15-го тура чемпионата Татарстана по футболу. На поле встретятся футбольные клубы «Энергетик» (Бугульма) и «Рубин-2» (Казань). Начало встречи запланировано на три часа дня.

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