В Зеленодольске открылись кабинеты для пожилых

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В рамках национального проекта «Демография» в Зеленодольске открылись гериатрические кабинеты. Бабушек и дедушек теперь будут обслуживать врачи, которые прошли специальные курсы, где их учили особенностям общения и обращения с пожилыми людьми. Об этом пишут «Новости Зеленодольска».



По словам медиков, к каждому пожилому пациенту требуется индивидуальный подход: доктор должен быть особенно внимательным, провести доскональное обследование – недугов у пожилых бывает много.



Заведующий поликлиникой № 1 Владимир Чернышев рассказал, что специальное обучение прошли четыре врача: три доктора будут работать в поликлиниках города, один – в стационаре, где открыто десять терапевтических коек.



Терапевт-гериатр Дмитрий Кудрявцев принимает пациентов в поликлинике № 4.

«Проводим общее обследование человека, также пациенты заполняют анкеты, мы уточняем функциональные состояние, конкретно определяем, где требуется наша помощь», – рассказал врач о своей работа с пожилыми пациентами, уточнив, что новые кабинеты оборудованы приспособлениями для людей с ограниченными возможностями здоровья.



Пациентами врача-гериатра Дмитрия Кудрявцева являются люди от 60 лет и старше. Если у человека данного возраста есть нарушение походки, болевой синдром, ухудшились слух, зрение, появилось недержание мочи, есть признаки депрессии и обнаруживаются другие тревожные симптомы, следует обратиться к гериатру.



Помимо этого, если прием у терапевта занимает 12 – 15 минут, то у гериатра общение и осмотр длятся более сорока минут. Врачи не только оценивают физическое состояние пациента, но и психологически поддерживают его.

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