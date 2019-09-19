Практика на крупном предприятии Татарстана: как на нее попасть студенту, чтобы стать настоящим профи

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Студенты колледжей и техникумов из Татарстана, осваивающие рабочие специальности, уже со второго курса имеют возможность пройти практику на крупных предприятиях. Полученные на производстве навыки и компетенции помогают им успешно защитить дипломные работы. Многие ребята во время практики трудоустраиваются и в дальнейшем успешно совмещают учебу и работу.

Студент четвертого курса инженерно-экономического колледжа Набережночелнинского института КФУ Вячеслав Чехун – победитель чемпионата WorldSkills Russia в 2018 году в компетенции «Промышленная робототехника». После этой победы он сам стал экспертом и теперь занимается подготовкой студентов к соревнованиям по профмастерству. А все начиналось с кружка по робототехнике и производственной практики на предприятиях республики.

«На втором курсе я проходил практику в IT-парке в «Кванториуме», где получил полезный и интересный опыт. В 2018-2019 годах работал в компании ООО "Роботик Систем Нч", которая для «КАМАЗа» вводила в эксплуатацию более сотни роботов. Машины были закуплены для нового завода по производству каркасов кабин, мы занимались их наладкой. Это очень крутое оборудование, приближенное к индустрии 4.0. Мы работали с производителями из Германии. Я получил массу новых впечатлений и полезных знаний», - рассказал Вячеслав Чехун корреспонденту ИА «Татар-информ».

Студент отметил, что роботизация всех процессов на предприятии заменяет монотонный, тяжелый человеческий труд. Одна машина может заменить труд двух-трех человек. Но робот не способен работать в одиночку, его нужно настроить, запрограммировать. Благодаря практике на крупных предприятиях молодой человек получил колоссальный опыт.

«Во время практики можно в реальных условиях применить теоретические знания. Когда приходишь на предприятие и видишь современное оборудование, то испытываешь большой восторг от тех ноу-хау, которые существуют в мире», – отметил Вячеслав.

После окончания колледжа по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств в машиностроении» собеседник планирует устроиться на работу наладчиком на какое-нибудь крупное предприятие. А пока он щедро делится полученными навыками и опытом с другими студентами. Такие занятия посещает его одногруппник Булат Шайхутдинов, который в дальнейшем мечтает стать участником республиканского движения молодых профессионалов. Он понимает, что для успешной карьеры важен опыт работы, умения и навыки.

«Первую практику я проходил на Прессово-рамном заводе ПАО «КАМАЗ». Попал в заготовительный цех, работал на лазерном ЧПУ станке. Станок резал детали для рам «КАМАЗа», а я выгружал и загружал металлические листы. Опыт работы на таком производстве был очень интересен. Сначала было сложно, но за пару недель втянулся и привык. Работе за станком меня обучал наставник», - рассказал Шайхутдинов.

Студенты колледжей и техникумов Татарстана проходят практику на крупных промышленных предприятиях республики, в банках, сельскохозяйственных и строительных организациях, предприятиях пищевого комплекса. Полученный опыт полезен при защите дипломов и при устройстве на работу.

«Практика у студентов начинается со второго курса. В зависимости от специальности за весь период обучения она может занимать от 14 до 29 недель. Студенты осваивают необходимые компетенции, сдают демонстрационные экзамены, которые проходят в СПО по стандартам WorldSkills. На каждом предприятии есть наставник, который следит за выполнением индивидуальных заданий. Главным итогом этой совместной работы является трудоустройство студентов», - считает директор инженерно-экономического колледжа Набережночелнинского института КФУ Татьянова Бычкова.

Производственные предприятия часто испытывают нехватку в молодых специалистах и сами предлагают колледжам и техникумам направить к ним студентов. Поэтому у всех молодых людей есть три возможности: они могут сами выбрать место для прохождения практики, устроиться на предприятие по предложению преподавателя или в рамках сетевого взаимодействия между учебными заведениями и предприятиями.

«Заводы оснащаются современным автоматизированным оборудованием. Молодые люди устраиваются на предприятия, где получают новые навыки. Если студенты пишут дипломную работу по своей специальности, то комиссия высоко оценивает такую работу. На защиту дипломов частенько приходят работодатели», - добавил преподаватель технических дисциплин Набережночелнинского института КФУ Линар Юсупов.

Собеседник отметил, что производственная практика занимает большую часть учебного времени, начиная со второго полугодия второго курса. Большинству молодых людей к этому времени исполняется 18 лет. Студенты из Татарстана во время практики на крупных предприятиях понимают культуру производства, у них появляется мотивация учиться дальше, повышать свою квалификацию и навыки, чтобы потом стать хорошо оплачиваемым специалистом и быть конкурентоспособным на рынке труда. Стоит отметить, что в последние годы рабочие профессии стали популярными среди молодежи республики. Специалисты, обладающие достаточными навыками и компетенциями, востребованы на рынке труда, а их труд хорошо оплачивается. К примеру, зарплата специалиста в сфере робототехники в Набережных Челнах составляет от 30 до 60 тысяч рублей в месяц.

«Республика Татарстан имеет десятилетний опыт работы по поднятию престижа рабочих профессий. Присоединение России в 2012 году к движению Ворлдскиллс способствовало дальнейшему поднятию престижа рабочих профессий. Указом Президента РТ Рустама Минниханова 2019 год был объявлен в Татарстане Годом рабочих профессий. Основой имеющихся достижений в области повышения значимости рабочих профессий послужили реализуемые с 2008 года целевые программы по популяризации среди населения, в первую очередь среди молодежи, рабочих профессий и инженерных специальностей», - отметила на брифинге в Кабинете министров РТ министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Согласно данным Минтруда РТ, в структуре населения республики велика доля молодых людей — порядка 19-20 процентов, то есть каждый пятый гражданин сейчас в возрасте от 15 до 29 лет. В таких условиях конкуренция между молодыми специалистами высока, если хочешь быть успешным, то должен быть лучшим. Поэтому сегодня многие выбирают ту специальность, которая всегда будет приносить хлеб, а это, однозначно, профессии среднего профессионального образования.

«Основную потребность в кадрах испытывают нефтеперерабатывающие производства, нефть и нефтехимия. Очень большая потребность в кадрах в строительстве, сельском хозяйстве. Из бюджетных отраслей — здравоохранение, потребность в специалистах в ближайшие семь лет составляет порядка 40 тыс. человек. В структуре экономики большую роль играет нефтедобыча и переработка, а также машино-, автомобилестроение и все связанное с сельским хозяйством, например, ветеринария и механизация сельского хозяйства. Очень востребована сфера IT, например, сетевое системное администрирование, системы коммуникации», – сказала глава Минтруда РТ в интервью «Татар-информ».

Эльмира Зарипова также отметила, что до 2026 года потребность в кадрах в Татарстане составляла 105 тысяч человек. Требовались в основном специалисты со средним профессиональным образованием, ведь республике нужны рабочие руки. Эксперт также посоветовала взрослым не оставаться в стороне, когда их ребенок выбирает будущую профессию.

«Когда ребенок делает выбор, родители должны принять участие в этом, прийти на помощь, чтобы возможности ребенка совпали не только с его желанием в выборе профессии, но и соотнеслись с потребностями развития экономики. Прежде всего — с экономикой Татарстана, если он стремится связать свое будущее именно с этой республикой», - подчеркнула Зарипова.

Согласно данным статистики, начиная с 2009 года на треть вырос прием в государственные вузы Татарстана на обучение по техническим специальностям. В этот же период прием на экономические и юридические специальности практически не изменился. Интерес к рабочим специальностям необычайно возрос в связи с проведением в этом году в Казани 45-го Чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019. 1354 молодых профессионала из 63 стран и регионов выступали в 56 компетенциях. По итогам состязаний российская сборная завоевала 14 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали, а также 25 медальонов за профессионализм, обеспечив себе второе место в медальном зачете. Республику Татарстан в мировом чемпионате представляли 15 участников, которые завоевали золотую, серебряную, две бронзовые медали и 8 медальонов.

Материал подготовлен при содействии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.