В Заинске открылись VII чтения татарского ученого Таджетдина Ялчыгола

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В Заинске состоялись седьмые чтения памяти известного татарского ученого, педагога, врачевателя, историка Таджетдина Ялчыгола. Республиканская научно-практическая конференция прошла в селе Имянлебаш, передает «Заинск-информ».



Чтения состоялись при участии исполнительного директора Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТ Нурии Хашимовой, представителя ДУМ РТ Айдара Карибуллина, известного писателя Разиля Валеева, главного казыя республики Джалиля хазрата Фазлыева.





Событие также собрало ученых, имамов, специалистов в области татарского языка и литературы, учителей, библиотекарей, представителей татарской интеллигенции, родственников просветителя. Чтения начались на местном кладбище с совершения дуа у могилы Таджетдина Ялчыгола.

Далее участники конференции посетили местный Дом культуры, где для них состоялась экскурсия по экспозиции, посвященная жизни и творчеству просветителя.





Мероприятие официально открылось с чтения Корана. Далее гостей приветствовал глава Заинского района Разиф Каримов. Он рассказал, какие работы проводятся в районе по изучению, сохранению и популяризации наследия Ялчыгола.

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