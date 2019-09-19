В торговых центрах Нижнекамска стартовала вакцинация против гриппа

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамске стартовала массовая вакцинация против гриппа. Помимо поликлиник и больниц прививку теперь можно сделать в торговых центрах – мобильные медицинские пункты вакцинации открыты по всему городу, передает «НТР 24».



Врач-терапевт Маргарита Емельянова задает каждому желающему привиться вопросы о наличии аллергии и повышенной температуры. В основном, по словам медика, вакцинируются пожилые люди – женщины, но и среди молодых посетителей есть интерес: они подходят, спрашивают, платная вакцинация или бесплатная, а когда узнают, что бесплатная, соглашаются сделать укол.



Противопоказаниями к вакцинации являются высокая температура, острые инфекции, острая кишечная инфекция.



Процедура не занимает много времени, при себе нужно иметь лишь паспорт. «В первые два часа работы мобильного пункта вакцинацию прошли 34 нижнекамца», – отмечает источник. Все, кто привились, просто пришли в магазин за покупками.



По словам врачей, в период гриппа за помощью чаще всего обращаются те, кто не привился в прививочную кампанию. Медики подчеркивают, что подготовиться к сезону простуд и избежать осложнений нужно заранее, так как с наступлением холодов приходит эпидемия.



Штаммы вируса почти каждый год мутируют, поэтому меняется и состав вакцины в текущем сезоне. ВОЗ ежегодно проводит исследования, какие виды гриппа будут активны в этом сезоне. В этом году это Н1N1, Н3N2 и вид типа «В», поэтому именно эти штаммы включены в состав вакцины.



Только за сентябрь прививку от гриппа сделали 34 тысячи жителей Нижнекамска и Нижнекамского района. Мобильные пункты будут открыты ежедневно до 1 ноября. Также жители могут обратиться в поликлиники.

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