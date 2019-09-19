На улице Баки Урманче в Нижнекамске появятся огромные картины размером с дом

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). На улице Баки Урманче в Нижнекамске появятся огромные полотна размером с дом. На них будут изображены произведения знаменитого татарского художника, передает «НТР 24».



Художники-граффисты накануне приступили к росписи стен. Готовая картина появится уже через несколько дней. Нечетную сторону улицы украсят еще три подобных полотна. Идея перерисовать картины под граффити является одной из задумок архитекторов в рамках проекта реконструкции улицы Баки Урманче.



В ближайшее время на улице также появятся тематические площадки с пилонами, яркие теневые навесы и качели.



Благоустройство Баки Урманче является совместным проектом. В нем принимали участие архитекторы, дизайнеры и сами нижнекамцы во время общественных слушаний.



Архитектор Илья Игин рассказал, что реконструкция идет по графику. «Если не подведет погода, то осенью работы будут полностью завершены», – отметил он.

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