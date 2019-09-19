Центральные библиотеки Черемшанского и Аксубаевского районов отпраздновали столетние юбилеи

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В сентябре в библиотечной жизни Татарстана произошли важные события – столетие со дня образования отметили Центральные библиотеки Черемшанского и Аксубаевского районов республики. Об этом сообщает пресс-служба Национальной библиотеки РТ.



Праздничные мероприятия состоялись при участии представителей Нацбиблиотеки РТ во главе с директором учреждения Сююмбикой Зиганшиной.





В своем выступлении по случаю столетия учреждения Черемшанского района Сююмбика Разильевна пожелала коллективу процветания и дальнейших творческих успехов.



Большой праздник состоялся по случаю столетия Центральной библиотеки Аксубаевского района. К внушительной дате приурочили экофестиваль памяти первого министра лесного хозяйства Татарстана Александра Гуляева. Аксубаевцев тепло поздравила и директор Нацбиблиотеки РТ.





«Хочется выразить огромную благодарность за такую прекрасную библиотеку, за то, что столько сил вкладываете в развитие библиотечного дела», – сказала Сююмбика Разильевна.

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