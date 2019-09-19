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Татар-информ

20 сентября 2019, 08:00

Общество

Поставщик дерева судится с татарстанскими кораблестроителями из-за материалов для судовой мебели

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Общество

Поставщик дерева судится с татарстанскими кораблестроителями из-за материалов для судовой мебели

Фото: Михаил Захаров/архив

Казанский предприниматель вынужден взыскивать более 2,6 млн рублей за поставленные пиломатериалы на зеленодольский завод через арбитражный суд.

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Казанский предприниматель Рустем Залялиев поставил Зеленодольскому заводу им. Горького пиломатериалы, а денег за них не получил, поэтому обратился в Арбитражный суд РТ, чтобы взыскать более 2,6 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал представитель предпринимателя Данис Гисматов.

Предположительно дерево на судостроительный завод поставляли для изготовления макетов для литейных форм и строительства судовой мебели.

Как рассказал корреспонденту представитель зеленодольского завода,  долг за поставку дерева мог образоваться из-за плохого качества материала, но представитель поставщика пиломатериалов утверждает, что претензий от завода по качеству материала не было.

«Нам уже примерно около года не могут вернуть долг. Сумма долга 2,6 млн руб», — рассказал представитель предпринимателя.

В то же время завод готов оплатить сумму долга и составить мировое соглашение. Но истца не устроили условия мирового соглашения, по его мнению, завод предложил слишком большой срок для оплаты долга.

Судебный процесс продолжается.

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