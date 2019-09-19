Голкипер «Ак Барса»: Во время первого матча в сезоне мне было тяжело психологически

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал свой первый матч в составе казанского клуба в сезоне.

«Неплохой матч, но одна ошибка привела к голу. В целом команда хорошо сыграла и в меньшинстве действовала самоотверженно. Касаемо эпизода с пропущенным голом, то бросок был классным, и я позиционно ошибся. За это и поплатился», — поделился Билялов.

Также он рассказал, почему первые минуты на площадке он чувствовал себя неуверенно в воротах: «Попробуйте не играть месяц, а потом выйти и сразу в меньшинство. Хорошо, что справились, поймал несколько бросков и стало полегче. Но вначале было тяжело психологически».

Вдобавок он отметил отношения с другим вратарем, который провёл предыдущие пять матчей в воротах казанского клуба: «У нас здоровая конкуренция, мы в хороших отношениях с Адамом Рейдеборном. Тренерский штаб будет решать, кто сыграет, а я буду бороться за место».

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