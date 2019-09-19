Нападающий «Ак Барса» о 800-м матче Зарипова: С его желанием и мастерством можно дойти и до 1000 игр

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров поделился эмоциями от сегодняшнего матча против нижнекамского «Нефтехимика», который также стал 800-м в карьере Даниса Зарипова.

«Пары слов для Даниса Зарипова не хватит. Этот человек — легенда. [Признанный] и нами, и всем хоккейным миром. Я думаю, для него это не предел, с его мастерством и желанием он и до 1000 матчей может добраться. Нам же просто приятно находиться с ним на одном льду», — рассказал журналистам Петров.

Также он провёл анализ матча против нижнекамского «Нефтехимика», который завершился победой казанцев: «Выиграли 4:1, взяли два очка. Неплохой результат. Что касается моей голевой передачи, так он вышел случайно. Я не играю в большинстве, просто так сложилось. В целом, мы хорошо начали, но во втором периоде отошли от своего изначального плана. Теряли шайбу на синей линии, в своей зоне. Из-за этого долго не могли забить третью шайбу».

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