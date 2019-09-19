Станислав Галиев: Второй период не получился, потому что в нем «Ак Барс» начинает расслабляться

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев отметил сложность победы над нижнекамским «Нефтехимиком» в сегодняшнем матче. Республиканское дерби выиграли казанцы со счетом 4:1.

«Второй период не получился. На самом деле тяжёлая игра: не все удалось, где-то проигрывали борьбу, уступали в скорости. Но выстояли, Джастин Азеведо забил важный гол, и мы довели дело до победы», — заявил Галиев.

Тем не менее, что именно происходит с командой во втором периоде хоккеист ответить затруднился: «Тяжело сказать, но на мой взгляд, дело в хоккеистах — нужно продолжать работать, не сбавлять. Если получается давить в первом периоде, то во втором мы начинаем расслабляться».

Вдобавок Галиев прокомментировал 800-ю игру за «Ак Барс» Даниса Зарипова: «Конечно, хотелось отдать голевую передачу на капитана. Немногим удалось и удастся сыграть 800 матчей на таком уровне. Дай Бог, и до 1000 дойдёт. Ребята сделали ему подарок, так как победа важна».

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