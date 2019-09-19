Дмитрий Квартальнов: «Ак Барс» пока не может сыграть все три периода на равной ноте

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов прокомментировал сегодняшнюю победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 4:1.

«Мы не можем пройти все три периода на равной ноте. Получили много удалений, но неплохо играли в меньшинстве. Третий период понравился: забили гол в меньшинстве и не стали привозить голы себе», — подвёл итог матча наставник казанцев.

Также Квартальнов отметил первую в сезоне игру голкипера Тимура Билялова: «Он сыграл неплохой матч, пропустил одну шайбу. В будущем Билялов будет много играть, потому что впереди много матчей через день».

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