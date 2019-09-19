Наставник «Нефтехимика»: «По каким-то причинам при хорошей игре мы проигрываем»

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал сегодняшнее поражение в матче против казанского «Ак Барса» со счётом 4:1.

«Мы должны найти в себе причины, по которым при хорошей игре мы проигрываем. Есть моменты, но когда не забиваешь, соперник обязательно этим воспользуется. Пытались достать „Ак Барс“, проявляли характер. Но четырёхминутное удаление в конце матча поставило точку в игре», — рассказал на послематчевой пресс-конференции специалист.

Также он подробнее рассказал о четырехминутном удалении: «Была борьба, было удаление. Мы не смогли выстоять. Играя в меньшинстве, тяжело догнать соперника, это сильно повлияло на исход матча».

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