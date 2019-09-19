Республиканское дерби в юбилей Зарипова выиграл «Ак Барс»

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В завершающем матче первой домашней серии чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» на своем льду переиграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:1. Первые две шайбы у казанцев забросили защитник Викстранд и Фазылзянов, две последние — Азеведо. 800-й матч за «Ак Барс» сегодня провел его капитан Данис Зарипов.

Несмотря на изначальное превосходство в классе казанцев матчи соседей традиционно проходят в упорной борьбе. При взгляде на стартовый состав казанцев вспоминается обещание наставника хозяев Дмитрия Квартальнова, что с нижнекамцами точно сыграют голкипер Тимур Билялов и нападающий Артем Лукоянов. Для первого сегодня была первая игра в чемпионате, второй вернулся в состав после первого за три года пропуска игры. Также отметим в рядах казанцев 22-летнего форварда Артема Валеева, первая игра парня в нынешнем чемпионате. У гостей в старте вышло сразу шестеро бывших «белых барсов»: защитник Степан Захарчук стал капитаном «Нефтехимика», голкипер Александр Шарыченков защищал ворота гостей. Кроме того, воспитанниками казанского клуба являются нападающий Александр Рыбаков и защитник Зият Пайгин. А 17-летнего форварда гостей Максима Грошева некоторые считают одним из самых талантливых юниоров страны, предрекая ему более впечатляющую карьеру, нежели у его земляка, ныне нападающего питерского СКА Наиля Якупова, первого номера драфта НХЛ 2012 года.

Сама же игра началась для хозяев с двух удалений подряд, так что на 37 секунд «Ак Барс» остался втроем против полной пятерки «Нефтехимика». Поэтому поначалу казанцам пришлось только защищаться — работы у вратаря Тимура Билялова было предостаточно. Отбившись, хозяева быстро перевели игру на половину поля гостей и в середине периода выстрелили дуплетом кистевых бросков защитников. Сначала попал шведский легионер Микаэль Викстранд, затем Камиль Фазылзянов, 2:0.

Игровое преимущество казанцев сомнений не вызывало и во втором периоде, но нижнекамцы реализовали едва ли не единственный свой голевой момент. Марат Хайруллин попал точно в девятку, хитро бросив из-под защитника, 2:1. После этого успеха гостей игра заметно выровнялась.

В такой обоюдоострой борьбе прошел третий период. Подвел гостей Евгений Рясенский, получивший в концовке двойной малый штраф. Джастин Азеведо реализовал большинство фирменным кистевым броском, 3:1. За две минуты до конца в меньшинстве остались уже казанцы, гости сняли вратаря, выпустили шестого полевого игрока и бросились на последний штурм. И получили шайбу в пустые ворота, свой дубль оформил Азеведо, 4:1.

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0). Шайбы забросили: Викстранд (11), Фазылзянов (14), Азеведо (55, 58) — Хайруллин (29). Штраф: 10-6.

«Ак Барс»: Билалов. Викстранд — Яруллин, Фрэттин-Кормье — Азеведо; Журавлев — Ожиганов, Зарипов — Ткачев — Галиев; Абросимов — Юдин, Лукоянов — Фисенко — Глухов; Фазылзянов, Петров-А.Галимов-Воронков; Валеев.

«Нефтехимик»: Шарыченков. Мерфи -Рясенский, Уайт-Митчелл-Порядин; Захарчук — Сергеев, Хайруллин — Куликов — Черников; Брынцев — Пайгин, Бикмукллин — Шарифьянов -Хафизов; Шарипзянов, Хисамутдинов — Рыбаков — Райкел; Грошев.

В активе казанцев после шести матчей стало 10 очков, у нижнекамцев — 7 после восьми. В следующем туре 21 сентября «Ак Барс» сыграет в Магнитогорске с «Металлургом», а «Нефтехимик» — в Уфе с «Салаватом Юлаевым».

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