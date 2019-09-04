(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Завтра экс-митрополит Анастасий проведет первую службу после возвращения в Татарстан. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 30 августа Священный Синод в Москве одобрил прошение митрополита Симбирского и Новоспасского Анастасия об отправке его на покой в связи с достижением 75-летия.



Симбирскую митрополию Анастасий возглавил в 2015 году после того, как митрополита Феофана перевели в Казань.

«Завтра, в пятницу 20 сентября, в четыре часа вечера Владыка Анастасий отслужит вечернюю в храме в Царицыно, а в субботу будет служить там в 8 утра», – сообщил агентству источник.

Агентство сообщало, что первоначально Анастасию было предложено служить в храме Сергия Радонежского, который находится на улице Краснокошайской в Казани. Однако позже выбор пал на храм в казанском поселке Царицыно.



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