Юных казанцев приглашают принять участие в конкурсе рисунка «Мир моего дома»

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Юных казанцев от 7 до 18 лет приглашают принять участие в конкурсе патриотического рисунка «Мир моего дома». Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Всероссийский конкурс посвящен подвигу советского народа во время Великой Отечественной войны и направлен на патриотическое воспитание молодого поколения. В соревнованиях могут принять участие учащиеся общеобразовательных и художественных школ, студий, кружков, колледжей, лицеев, учреждений допобразования, студенты среднеспециальных учебных заведений.

Работы могут быть представлены в любом жанре живописного искусства: живопись, графика, компьютерный и графический дизайн, декоративное искусство (батик, вышивка, панно, роспись, плоскорельефная керамика, резьба по дереву).

Все победители будут награждены кубками и дипломами, а лучшие работы разместят в средствах массовой информации и специальном каталоге.

Участие в конкурсе бесплатное. Информацию о конкурсе можно узнать по телефонам: 8-968-441-8451, 8-967-148-3832 и на сайте мероприятия.



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