В 2020 году рост пенсии опередит инфляцию

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В 2020 году неработающих пенсионеров ждут повышения выплат, которые опередят темп роста инфляции. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ Пенсионного фонда РФ по РТ.

«Предполагается, что в 2020 году индексация будет проводиться на уровень, превышающий инфляцию. Только неработающим пенсионерам пенсии будут проиндексированы в 2020 году: страховые на 6,6%, а социальные — на 7%», — сообщает пресс-служба.

По данным Пенсионного фонда РФ по РТ средний размер страховой пенсии по старости составил 14,6 тыс. рублей по Татарстану , а средний размер социальной пенсии — 8,5 тыс. рублей.

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