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Татар-информ

19 сентября 2019, 21:46

Наука и образование

Минобрнауки РТ: По закону никакие денежные поборы с родителей детей и учащихся недопустимы

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Наука и образование

Минобрнауки РТ: По закону никакие денежные поборы с родителей детей и учащихся недопустимы

В адрес министерства увеличилось количество обращений родителей о незаконном сборе денежных средств в детсадах и школах.

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Министерство образования и науки РТ напомнило, что «по закону никакие денежные поборы с родителей детей и учащихся недопустимы».

«В связи с началом нового учебного года в адрес Министерства образования и науки РТ увеличилось количество обращений родителей о незаконном сборе денежных средств в детских садах и школах», – отмечается в сообщении пресс-службы Минобрнауки РТ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В министерстве рекомендовали родителям, которые сталкиваются с подобными требованиями, обратиться в муниципальный орган управления образования или Департамент надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ. «Каждое такое обращение будет рассмотрено и при необходимости будет проведена проверка», – подчеркнули в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что от родителей не вправе требовать денежные средства на содержание образовательного учреждения, собирать деньги на нужды детсада или школы. Платные дополнительные занятия, предлагаемые школой, могут быть только добровольными, но вся оплата проводится через банк и после заключения договора на оказание платных услуг.

При этом родители могут оказать посильную материальную помощь на добровольной основе и только в безналичной форме.

В Минобрнауки РТ постоянно действует горячая линия для обращений по незаконному сбору денежных средств в детских садах, школах и других учреждениях образования. Позвонить можно в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по следующему телефону: (843)237-74-94.

Кроме того, каждый вторник с 14.00 до 16.00 министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов проводит личный прием граждан. Предварительная запись проводится по телефону: (843)294-95-90. Обращения можно направить также через интернет-приемную министерства: www.mon.tatarstan.ru. 

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