В Татарстане в сентябре и октябре изменится расписание шести пригородных поездов

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Расписание нескольких пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, изменится с 21 сентября по 14 октября из-за ремонтных работ, сообщает Миндортранс РТ.

«Расписание изменится в сентябре и октябре по некоторым дням. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами на перегоне Вятские Поляны – Ямное Вятскополянского района Кировской области», – отмечается в сообщении министерства.

В частности, 21, 23, 25 сентября пригородные поезда №№ 6424, 6410 и 6440 Казань – Сосновка, №№ 6926 и 6438 Казань – Кизнер, а также 22, 24 и 26 сентября поезд № 6924 Казань – Кизнер на участке Вятские Поляны – Ямное будут следовать по второму неправильному пути.

Изменения коснутся большинства остановочных пунктов по ходу движения поездов. Разница с действующим расписанием составит от одной до 20 минут.

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