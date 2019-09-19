Азат Хамаев рассказал, в каком из парламентских комитетов ему предложили работать

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Избранному депутату Госсовета РТ Азату Хамаеву предложили стать членом парламентского Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Об этом экс-министр земельных и имущественных отношений РТ сообщил сегодня на встрече коллектива Минземимущества РТ с новым руководителем.

«Завтра будет принято решение, если коллеги-депутаты поддержат. Меня рекомендовали в Комитет по экологии, природопользованию, который занимается в том числе аграрными и земельными вопросами, поэтому будем встречаться и работать параллельно», – сказал Азат Хамаев сотрудникам министерства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первое заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоится 20 сентября. На нем будут избраны Председатель Госсовета РТ и его заместители. Кроме того, планируется рассмотреть вопросы об образовании парламентских комитетов и определении их составов.

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