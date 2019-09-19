Выпускники казанских IT-вузов реже мигрируют в поисках работы, чем специалисты других регионов РФ

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Казань лидирует в рейтинге кадрового потенциала IT-специалистов. Столица Татарстана разделила первую строчку рейтинга с Ростовом-на-Дону, говорится в исследовании компания Accenture, имеющемся в распоряжении ИА «Татар-информ».

«Как видно из рейтинга, по такому показателю, как количество выпускников, уже получивших образование в сфере IT, Казань даже обгоняет Ростов-на Дону и занимает первое место», - прокомментировал корреспонденту директор центра разработок Accenture в России Олег Чернышев.

При этом административный центр Южного федерального округа и Ростовской области, Екатеринбург, Самара, Новосибирск и Воронеж опережают Казань по количеству вузов, обучающих It-специальностям. В столице Татарстана их 10, в то время как в Ростове-на-Дону и уральской столице – 14, а в остальных перечисленных регионах по 12.

По словам Олега Чернышева, вырос и спрос со стороны локального бизнеса на IT-специалистов. Как следует из рейтинга, средний показатель миграции выпускников, получивших IT-специальности – 25 %, в Казани этот показатель ниже – 20 %. Отмечается также, что соотношение кандидатов и предложений для IT-специалистов в Казани практически равны. Так, на момент составления рейтинга в Казани было 1085 вакансий и 1095 кандидатов.

В обзор кадрового потенциала регионов России в сфере ИКТ «IT Skills Index» компании Accenture вошли 18 городов. Специалисты сравнили регионы России по трем показателям: подготовка IT-специалистов, рынок IT-кадров и спрос на них со стороны компаний. При этом в рейтинге не рассматривали Москву и Петербург.

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