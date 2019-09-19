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Татар-информ

19 сентября 2019, 18:30

Общество

Кабмин РТ разрешил перевозить беспризорников сотне интернатам

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Общество

Кабмин РТ разрешил перевозить беспризорников сотне интернатам

Фото: архив/Владимир Васильев

Количество сопровождающих лиц должно быть не более двух человек.

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Кабинет министров Республики Татарстан утвердил перечень учреждений, которые могут перевозить беспризорных и безнадзорных детей. Всего в список вошло 100 приютов, школ-интернатов и детских домов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РТ.

«Деятельность по перевозке несовершеннолетних осуществляет организация, в которой несовершеннолетний находился на день принятия решения о его перевозке, в соответствии с перечнем учреждений, <...> организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций», — говорится в документе.

Согласно документу, перевозка несовершеннолетних может быть осуществлена автомобильным транспортом, кроме такси, грузового транспорта и коммерческих рейсов, а также железнодорожным и водным транспортом. Кроме этого, количество сопровождающих лиц должно быть не более двух человек. 

Контроль за исполнением постановления возложен на Минтруд и Минобр РТ.

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