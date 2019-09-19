Спрос на новые iPhone в Татарстане побил прошлогодний рекорд в 4 раза

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Спрос на новые модели iPhone в Татарстане в этом году превышает прошлогодний в 3-4 раза, сообщают ритейлеры. Причем татарстанцы предпочитают гаджеты в черном, темно-зеленом и цвете «серый космос». Ажиотаж вокруг новых моделей можно объяснить тем, что в этом году старт продаж всех гаджетов назначен на один день — 20 сентября, считает руководитель департамента по связям с общественностью группы «М.Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева.

«В Татарстане за первые сутки спрос в этом году в четыре раза превысил уровень предзаказов прошлого года, но стоит учитывать, что в этом году вся линейка стартовала одновременно, а в 2018 модели iPhone ХS и iPhone XR запускались в разное время», — сообщила Андреева.

Существенный рост предзаказов наблюдают и в фирменных магазинах техники re:Store. Высокий спрос обусловлен улучшенными техническими характеристиками и хорошим ценовым предложением, считает ритейлер.

«По результатам первых двух дней предзаказа мы увидели существенный рост числа предзаказов на новые продукты Apple. iPhone 11 и iPhone 11 Pro показали трехкратный рост по сравнению с продуктами прошлого года за аналогичный период», — сообщила руководитель службы по связям с общественностью Inventive Retail Group Людмила Семушина.

Также татарстанцы в этом году планируют купить больше «умных часов» — предзаказы на новые Apple Watch series 5 в магазинах re:Store поднялись на 50% по сравнению с 2018 годом. А татарстанцам предложили купить место в очереди за новым iPhone.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.