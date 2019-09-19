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Оксана Романова

19 сентября 2019, 17:40

Культура

«Том Сойер Фест» представил туристический маршрут по преображенным домам старой Казани

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Культура

«Том Сойер Фест» представил туристический маршрут по преображенным домам старой Казани

Фото: Александр Эшкинин, Абдул Фархан

Информация о пешеходных экскурсиях «Очарование старых улиц» будет размещена на сайтах самостоятельного туризма и включена в рекомендации отелей.

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня волонтерское движение «Том Сойер Фест» презентовало новый туристический маршрут Казани «Очарование старых улиц». Экскурсию рекомендуется совершать пешком или на автомобиле, предварительно зарегистрировавшись на сайтах для самостоятельных туристов, где будет размещена информация о маршруте и его объектах.

Кроме того, новый маршрут от одного старинного дома к другому, которые с 2016 года удалось преобразить силами волонтеров движения по сохранению исторической среды, будет нанесен на туристические карты с другими уже существующими маршрутами, которые предлагаются гостям Казани в крупных отелях. Такое предложение по итогам презентации «Очарования старых улиц» появилось у директора Комитета по развитию туризма Казани Дарьи Санниковой, которая сегодня стала одной из первопроходцев маршрута.

Прогулку авторы маршрута предлагают начать с объектов «Том Сойер Феста» в исторической части Казани — улиц Калинина и Волкова. На последней, к слову, до сих пор чудом сохранилось больше всего домов старинной застройки города. Через улицу Ульянова-Ленина, с преображения 16-го дома которой в 2016 году начали томсойеровцы, туристам предлагается спуститься у лице Тихомирнова. Затем, завернув к парку Тысячелетия Казани, прогуляться мимо театра Камала, чтобы оказаться в Старо-Татарской слободе.

Преображение домов слободы «Том Сойер Фест» начал только в прошлом году. Зато в этом сезоне, расположенный здесь памятник муниципального значения дом Беркутова на Фатиха Карима, 11 стал первым объектом культурного наследия, который официально взяли в работу волонтеры. Их поддержал и известный музыкант Андрей Макаревич. 

Всего за четыре сезона существования движения «Том Сойер Фест» в Казани добровольцами были отремонтированы фасады 15 домов. Информацию о них, а также карту маршрута «Очарование старых улиц» волонтеры разместили на специальных буклетах, которые можно будет найти у туроператоров столицы РТ.

К слову, 21 сентября во дворе дома по адресу Фатиха Карима, 11 состоится закрытие фестиваля сохранения исторической городской среды сезона 2019 года. 

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