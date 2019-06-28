План реконструкции храма-памятника воинам, павшим при взятии Казани, разработают за 2,7 млн рублей

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Комитет РТ по охране объектов культурного наследия объявил конкурс на разработку проекта реставрации храма-памятника воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году. На эти цели из бюджета Республики Татарстан выделят 2 млн 686 тыс. 269 рублей, говорится в конкурсной документации.

«Все работы производятся без изменений особенностей памятника, составляющих его предмет охраны», — подчеркнули составители технического задания.

Архитектурный объект расположен на отдельном острове на реке Казанка и является памятником культурного наследия федерального значения. Согласно техническому заданию, до 15 декабря текущего года исполнитель сделает фотофиксацию памятника, подготовит историческую записку и подберет к ней иллюстрации. Затем произведет архитектурно-археологические обмеры памятника, инженерные исследования, на основе которых составит инженерно-конструкторские рабочие чертежи и сметную документацию. Итоги электронного аукциона подведут 30 сентября 2019 года.

Ранее стало известно, что средства на проект реставрации храма-памятника воинам, павшим при взятии Казани, выделил Президент РТ Рустам Минниханов. А на берегоукрепление по проекту реставрации памятника решили выделить 12 млн рублей.

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