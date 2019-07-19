В Горкинско-Ометьевском лесу заработает выездная станция медицинской помощи

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). 20 сентября в Горкинско-Ометьевском лесу будет работать выездная станция медицинской помощи «Информационная гигиена». Об этом сообщает Дирекция скверов и парков.



Посетители парка смогут совершенно бесплатно измерить рост и вес, артериальное давление, уровень глюкозы в крови, снять электрокардиаграмму и получить консультации специалистов.

Станция будет работать с трех часов дня до девяти вечера.



На следующий день, 21 сентября, в десять утра в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет субботник в рамках Всемирной уборки «Сделаем!»: вместе с волонтерами у жителей Казани есть возможность помочь лесу и убрать крупный мусор. Место сбора участников — эко-центр «Дом».



Также в субботу, в полдень, в парке «Крылья Советов» состоится ежегодный концерт, приуроченный к Международному дню глухих.



Для гостей будут организованы развлекательные и обучающие мастер-классы, конкурсы. В рамках мероприятия запланирован праздничный концерт – перед зрителями выступят дети с нарушениями слуха. Кроме того, любой желающий сможет посетить уроки русского жестового языка. Сегодня в Казани проживают более 2 тысяч человек с нарушением слуха.

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