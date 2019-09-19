Мухаметшин о новом главе Елабужского района: «Он самым лучшим образом показал себя»

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Рустем Нуриев хорошо зарекомендовал себя за время работы в Татарстане. Об этом стало известно на 46-й сессии совета Елабужского района, который проходит с участием председателя Госсовета РТ V созыва Фарида Мухаметшина.

«Человек не новый в Республике Татарстан. Самым лучшим образом показал себя, мой земляк, альметьевский. В свое время был рекомендован, в 2012 году возглавил Ютазинский район нашей республики», — сказал Мухаметшин.

Он добавил, что Президент предложил поддержать такую кандидатуру, чтобы он быстро влился в елабужскую семью и продолжил развитие города и района.

Как сообщалось ранее, Экс-глава Ютазинского района Рустем Нуриев стал исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета Елабужского района.

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