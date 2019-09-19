Минтимер Шаймиев: Мы отработали концепцию обучения минимум на трех языках в рамках правового поля

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Полилингвальное образование имеет особое значение для национальных республик. Оно позволяет развивать родные языки и освоить английский язык. Об этом сообщил Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев на совещании в Казанском Кремле по развитию системы образования в республике.

«Реформаторам всегда нелегко, но мы отработали концепцию обучения минимум на трех языках в рамках действующего правового поля», – сказал Минтимер Шаймиев.

Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов представил структуру образовательных траекторий первого полилингвального образовательного комплекса «Адымнар – путь к знаниям и согласию». По его словам, структуру образовательного комплекса предлагается сделать из начальной школы, билингвальной школы для учащихся 5–9 классов и полилингвальной школы 1-11 класс.

В ходе своего выступления министр подчеркнул, что ученикам полилингвального комплекса и их родителям будет предложен выбор трех образовательных траекторий: полилингвальная, билингвальная и монолингвальная.

«Каждая из траекторий направлена на удовлетворение всех возможных образовательных запросов населения и гарантирует овладение языками в разной степени: от продвинутого до свободного владения», – пояснил Рафис Бурганов.

В совещании приняли участие Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, заместитель Председателя Госсовета РТ, исполнительный директор Республиканского Фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова и другие официальные лица.

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