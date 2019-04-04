ФК «КАМАЗ» заработает около 3,5 миллионов рублей на выручке с билетов на игру со «Спартаком»

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Футбольный клуб «КАМАЗ» заработает от 3,5 до 4 млн рублей на продаже билетов на матч 1/16 Олимп-Кубка России по футболу с московским «Спартаком». Об этом корреспонденту агентства стало известно от источника, близкого к руководству клуба.

Сумма выручки могла бы быть выше, но клуб намеренно пошел на ряд льгот для определенных групп болельщиков, отметил спикер.

В связи с возникшим ажиотажем руководство клуба даже просчитывало варианты возведения дополнительных временных трибун для увеличения вместимости стадиона, однако решение оказалось технически и экономически сложным для организаторов.

Как отметил собеседник, руководство ФК «КАМАЗ» считает, что клуб столкнулся с продуманными действиями спекулянтов, которые были намерены нажиться на перепродаже билетов. «КАМАЗу» даже пришлось выступить с заявлением в соцсетях, где он извинился за то, что не все истинные поклонники команды смогли купить билеты в день продаж.

По словам спикера, в руководстве клуба планируют учесть все негативные моменты, возникшие в организации продажи билетов на матч со «Спартаком». Клуб зарезервировал порядка 1200 билетов на трибуну Б, которые будут распространяться среди активных болельщиков, владельцев абонементов последних трех сезонов и зрителей, активно посещавших домашние матчи команды в последнее время.



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