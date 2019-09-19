Коммунальные отходы и спасение от паводка: какие экопроблемы волнуют жителей районов Татарстана

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Выездные приемы граждан по вопросам экологии прошли сегодня в Апастовском и Кайбицком районах Татарстана. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Выездные приемы провели первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ — главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Фаяз Шакиров и Татарский природоохранный межрайонный прокурор Ильсур Гильмутдинов», — сказано в сообщении.

На встречах жители районов подняли вопросы по обращению с твердыми коммунальными отходами, очистке берегов реки Берля для защиты жилых домов в период весеннего паводка, а также берегоукреплению.

Руководство Минэкологии РТ такие встречи с жителями районов республики проводит на регулярной основе. Так, в июле аналогичный прием граждан был организован в Муслюмовском районе.



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