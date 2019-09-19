Минсельхозпрод РТ: Темпы обработки почвы увеличатся почти вдвое после завершения уборочных работ

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Темпы основной осенней обработки почвы ускорятся почти вдвое после завершения посева озимых культур и уборки урожая. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

По данным ведомства, по состоянию на 19 сентября в республике основная обработка почвы – глубокое рыхление, либо поверхностная обработка культиватором, либо отвальная обработка плугом с оборотом пласта – проведена почти на половине запланированных площадей.

«На сегодня обработано 929,6 тыс. га пашни из предусмотренных 1 млн 887 тыс. га. Это составляет 49% к прогнозу», – рассказал заместитель начальника отдела инженерно-технического обеспечения АПК министерства Ильнар Габбасов.

Согласно информации ведомства, пока имеющий у сельхозпредприятий потенциал сельхозтехники используется на обработке почвы лишь наполовину. «То есть за день обрабатывается примерно 30 тыс. га пашни, тогда как потенциал хозяйств позволяет обработать более 50 тыс. га», – заметил собеседник агентства.

Также он пояснил, что причиной этого является то, что ещё не во всех районах завершены основные сезонные полевые работы, и многие механизаторы и сельхозмашины всё ещё заняты на уборке урожая и севе озимых культур.

«По нашим расчётам к концу сентября – началу октября, когда основные уборочные работы и сев озимых закончатся, темпы обработки почвы значительно увеличатся, имеющийся потенциал техники будет использоваться на 90% и выше», – сообщил Ильнар Габбасов.

Как сообщили в Минсельхозпроде РТ, активно ведут обработку почвы Сармановский район, где эта работа проведена на 35,6 тыс. га (65% к прогнозу), Спасский – 30,3 тыс. га (64%), Актанышский район – 31,2 тыс. га (63%), Азнакаевский – 39,0 тыс. га (61%), Заинский – 34,6 тыс. га (60%), Мамадышский – 35,6 тыс. га (60%), Сабинский район – 21,6 тыс. га (60%).

«В хозяйствах отдельных районов, например, Актанышского, Арского, Атнинского, Буинского, Заинского, Кайбицкого, Кукморского, Муслюмовского, Сармановского, Спасского районов, обработка почвы ведётся круглосуточно, что позволяет значительно ускорить темпы этой важной сезонной работы на полях», – заметил Ильнар Габбасов.

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