WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

19 сентября 2019, 21:32

Сельское хозяйство

Минсельхозпрод РТ: Темпы обработки почвы увеличатся почти вдвое после завершения уборочных работ

Рекомендуем

Сельское хозяйство

Минсельхозпрод РТ: Темпы обработки почвы увеличатся почти вдвое после завершения уборочных работ

Фото: архив

В хозяйствах ряда муниципальных районов республики обработка почвы организована в круглосуточном режиме.

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Темпы основной осенней обработки почвы ускорятся почти вдвое после завершения посева озимых культур и уборки урожая. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

По данным ведомства, по состоянию на 19 сентября в республике основная обработка почвы – глубокое рыхление, либо поверхностная обработка культиватором, либо отвальная обработка плугом с оборотом пласта – проведена почти на половине запланированных площадей.

«На сегодня обработано 929,6 тыс. га пашни из предусмотренных 1 млн 887 тыс. га. Это составляет 49% к прогнозу», – рассказал заместитель начальника отдела инженерно-технического обеспечения АПК министерства Ильнар Габбасов.

Согласно информации ведомства, пока имеющий у сельхозпредприятий потенциал сельхозтехники используется на обработке почвы лишь наполовину. «То есть за день обрабатывается примерно 30 тыс. га пашни, тогда как потенциал хозяйств позволяет обработать более 50 тыс. га», – заметил собеседник агентства.

Также он пояснил, что причиной этого является то, что ещё не во всех районах завершены основные сезонные полевые работы, и многие механизаторы и сельхозмашины всё ещё заняты на уборке урожая и севе озимых культур.

«По нашим расчётам к концу сентября – началу октября, когда основные уборочные работы и сев озимых закончатся, темпы обработки почвы значительно увеличатся, имеющийся потенциал техники будет использоваться на 90% и выше», – сообщил Ильнар Габбасов.

Как сообщили в Минсельхозпроде РТ, активно ведут обработку почвы Сармановский район, где эта работа проведена на 35,6 тыс. га (65% к прогнозу), Спасский – 30,3 тыс. га (64%), Актанышский район – 31,2 тыс. га (63%), Азнакаевский – 39,0 тыс. га (61%), Заинский – 34,6 тыс. га (60%), Мамадышский – 35,6 тыс. га (60%), Сабинский район – 21,6 тыс. га (60%).

«В хозяйствах отдельных районов, например, Актанышского, Арского, Атнинского, Буинского, Заинского, Кайбицкого, Кукморского, Муслюмовского, Сармановского, Спасского районов, обработка почвы ведётся круглосуточно, что позволяет значительно ускорить темпы этой важной сезонной работы на полях», – заметил Ильнар Габбасов.  

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Садоводы Татарстана представят свою продукцию на выставке-ярмарке в Казани
Новости дня
21:46
Минобрнауки РТ: По закону никакие денежные поборы с родителей детей и учащихся недопустимы

В адрес министерства увеличилось количество обращений родителей о незаконном сборе денежных средств в детсадах и школах.

21:32
Минсельхозпрод РТ: Темпы обработки почвы увеличатся почти вдвое после завершения уборочных работ

В хозяйствах ряда муниципальных районов республики обработка почвы организована в круглосуточном режиме.

21:22
Юных казанцев приглашают принять участие в конкурсе рисунка «Мир моего дома»

Все победители будут награждены кубками и дипломами, а лучшие работы разместят в средствах массовой информации и специальном каталоге.

21:21
Завтра экс-митрополит Анастасий проведет первую службу после возвращения в Татарстан

По данным источника, Анастасий отслужит вечернюю службу в храме казанского поселка Царицыно.

21:08
В Международный день студенческого спорта в Казани высадят 150 деревьев

Деревья высадят рядом со сквером имени Академика Парина.

20:52
В Татарстане в сентябре и октябре изменится расписание шести пригородных поездов

Разница с действующим расписанием составит до 20 минут.

20:28
Казанцы назвали своих новорожденных Сулейман, Вселенна-Весна, Урал

Всего за прошедшую неделю в Казани родилось 412 малышей: из них 230 мальчиков и 182 девочки.

20:26
В Казани спрос на противоугонные системы вырос более чем на 60%

Наибольшим спросом в России пользуются автосигнализации.

20:12
Завтра в Татарстане при поддержке Минсельхозпрода РТ стартует школа молодого предпринимателя

Победитель получит сертификат на полиграфические услуги для бренда своего продукта в размере 30 тыс. рублей.

20:08
Студенческий отряд из Татарстана стал лучшим сервисным отрядом Всероссийского проекта «Ялта-2019»

По итогам проекта комиссар отряда Яна Азарченко стала лучшим комиссаром, а Дарья Арсютина лучшим бойцом.

20:00
В Горкинско-Ометьевском лесу заработает выездная станция медицинской помощи

Посетители парка могут бесплатно измерить рост и вес, артериальное давление, уровень глюкозы в крови, снять ЭКГ и проконсультироваться у специалистов.

19:52
Компании Финляндии займутся мониторингом воздуха Нижнекамского промузла в Татарстане

Зарубежные компании рассматривают Татарстан в качестве пилотной площадки в России по установке датчиков контроля качества воздуха.

19:46
В 2020 году рост пенсии опередит инфляцию

Повышение пенсионных выплат коснется только неработающих пенсионеров.

19:40
В Нацбанке РТ идею передать данные мобильных абонентов банкам назвали способом борьбы с мошенниками

Центробанк РФ и Минкоммсвязи РФ выступили с инициативой передавать банкам данные абонентов мобильных операторов.

19:36
Минсвязи РТ поддержало идею создания единой системы проверки сведений о мобильных абонентах

Центробанк РФ и Минкомсвязи РФ выступили с инициативой передавать банкам данные абонентов мобильных операторов.

19:24
На подготовку к отопительному сезону челнинские теплосетевики потратили полмиллиарда рублей

НЧТС отрапортовал о подведении трубоводов к 30 новым объектам, в том числе к построенным детсадам и школе в 65-м комплексе.

19:16
Жителям двух районов Татарстана предприятия-должники выплатили 679 тыс. рублей

«Водоканал» и «Надежда МКД» частично выплатили 97 сотрудникам долги по зарплате.

19:10
Выпускники казанских IT-вузов реже мигрируют в поисках работы, чем специалисты других регионов РФ

Средний показатель миграции выпускников IT-специальностей – 25 %, в Казани – 20 %.

18:52
Гендиректор НЧТС назвал передовиков и аутсайдеров среди челнинских УК по оплате за тепло

Хорошие результаты при работе по снижению долгов показали УК «Электротехников», «Челныстройремонт», «Строим будущее» и другие.

18:48
На турнире по силовому спорту «Бабье лето 2019» выберут самую выносливую девушку Казани

В программу включены соревнования по логлифт, перетягивание каната, Pull/Push, мас-реслинг, рывок гири и многое другое.

18:40
Азат Хамаев рассказал, в каком из парламентских комитетов ему предложили работать

Хамаев освобожден от должности министра земельных и имущественных отношений в связи с избранием депутатом Госсовета РТ.

18:30
Кабмин РТ разрешил перевозить беспризорников сотне интернатам

Количество сопровождающих лиц должно быть не более двух человек.

18:26
В Казани пройдет VII Форум преподавателей мусульманских образовательных организаций

Мероприятие пройдет в течение двух дней, с 24 по 25 сентября.

18:02
ПФР по РТ прогнозирует, что материнский капитал в 2020 году составит более 466 тыс. рублей

Точная сумма будет установлена после того, как определится темп роста инфляции.

17:58
Спрос на новые iPhone в Татарстане побил прошлогодний рекорд в 4 раза

Поклонники Apple выбирают гаджеты зеленого, черного и серого цветов, сообщили ритейлеры.

События